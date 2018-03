12. März 2018, 22:04 Uhr Grafing Zuhause bleiben leicht gemacht

Caritas bietet Beratung für barrierefreien Umbau an

Die meisten älteren Menschen möchten gerne so lange wie möglich in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wohnen bleiben, wie das gelingen kann, darüber informiert ein neues Angebot des Caritas-Zentrums. Dort gibt es ab sofort eine Wohnberatung für Senioren und Menschen mit Behinderung. Geschulte ehrenamtliche Wohnberater überlegen gemeinsam mit den Ratsuchenden wie die bisherige Wohnumgebung so gestaltet werden kann, dass ein selbständiges Wohnen daheim weiterhin möglich bleibt. Sie beraten kostenlos, unabhängig und unverbindlich bei einem Hausbesuch vor Ort und informieren über finanzielle Zuschüsse. Dabei unterliegen sie der Schweigepflicht.

Das vertraute nachbarschaftliche Umfeld, die gewohnte häusliche Umgebung, in der man sich blind zurechtfindet, die bisherige Wohnung als langjähriger Mittelpunkt des Lebens, mit dem viele Erinnerungen verknüpft sind - das möchte niemand gerne aufgeben. Aber viele Wohnungen und Häuser entsprechen baulich nicht den Anforderungen des Alters, die Ausstattung erweist sich als zunehmend unpraktisch. Oft können schon ein paar kleine Veränderungen oder Hilfsmittel helfen, Barrieren im häuslichen Wohnumfeld zu verringern. Umbaumaßnahmen wie stufenlose Eingänge, Veränderungen in Bad und Toilette, oder technische Hilfen wie etwa ein Badewannenlift könnten Abhilfe schaffen. Bei der Klärung, was machbar und sinnvoll sind, wie es finanziert und umgesetzt werden kann, können sich Betroffene nun ans Caritas-Zentrum wenden.

Beratungsanfragen werden telefonisch unter (08092) 23 24 -10 oder per E-Mail cz-ebe@caritasmuenchen.de entgegengenommen und durch Diplom-Pädagoge, Michael Münch, von der Fachstelle für pflegende Angehörige koordiniert. Dienstags und freitags ist Münch persönlich als Ansprechpartner unter Telefon (08092) 85 77 863 erreichbar.