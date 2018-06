13. Juni 2018, 22:11 Uhr Grafing Trio für Freunde

"Freundschaft und Faszination": Unter diesem Motto steht die Geistliche Abendmusik am Sonntag, 17. Juni, in der Auferstehungskirche in Grafing. Zu hören ist unter anderem Mozarts "Kegelstatt"-Trio für Klarinette, Viola und Klavier, das er in geselliger Runde für seine Freunde Anton Stadler und Franziska von Jacquin komponierte. Eine langjährige Freundschaft verbindet auch die Musikerinnen: Constanze Schackow (Klavier) und Claudia Romberg (Viola) lernten sich an der Hochschule in Augsburg kennen und musizieren seither miteinander. Tochter Anna Schackow wuchs sozusagen in diese Freundschaft hinein. Sie studiert in Hamburg klassische Klarinette, nahm erfolgreich an Wettbewerben im In- und Ausland teil und spielt Projekte in verschiedenen Orchestern und Ensembles. Von der Faszination für die Klarinette zeugen die Fantasiestücke von Robert Schumann ebenso wie die erste Klarinettensonate von Johannes Brahms. Claude Debussys Premiere Rhapsodie für Klarinette und Klavier rundet den kammermusikalischen Abend ab. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt frei. Spenden zugunsten der Kirchenmusik sind willkommen.