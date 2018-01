1. Januar 2018, 21:47 Uhr Grafing Altpapiersammlung aus Altersgründen eingestellt









Gestapelt und lose zusammengebunden liegen die Packen am Straßenrand und warten darauf, mitgenommen zu werden: Altpapiersammlungen gehören in vielen Gemeinden zu den ganz alltäglichen Dingen. Damit könnte in Teilen von Grafing nun Schluss sein. Die "Ebersberger Böllerschützen", die seit nunmehr zehn Jahren schon in einem Großteil der Stadt gesammelt haben, werden dies im neuen Jahr nicht fortsetzten.

"Unsere Mannschaft ist einfach zu alt", gibt Hans Hanschek vom Verein den Grund für das plötzliche Ende der Altpapiersammlungen. "Unser Jüngster ist 68 Jahre alt." Deshalb seien die Sammlungen nicht mehr machbar. Lohnen würden sich die Altpapiersammlungen an sich schon - zumindest wenn alle Mitglieder des Vereins freiwillig mitmachen. "Ansonsten wären die Kosten für die Mitarbeiter zusätzlich zu den Spritkosten zu hoch", so Hanschek. Die Bürger auf ihrem Altpapier sitzen lassen, wolle man aber nicht. "Wir haben versucht, einen Nachfolger zu finden",sagt Hanschek. Doch leider erfolglos. Niemand hat sich bereit erklärt, die Gebiete der "Ebersberger Böllerschützen" zu übernehmen. Das bedauert man auch in der Stadtverwaltung Grafing. "Leider hat sich bisher kein anderer Verein gefunden, der das freiwillig macht", heißt es von dort. Der Schützenverein "Adlerhorst" aus Oberelkofen etwa, der in anderen Teilen Grafings sammelt, kann auch keine Gebiete der Böllerschützen übernehmen. "Wir haben nur ein Mitglied, das in Grafing sammelt", so Monika Tristl, Vorstand des Vereins. Auch der sei schon älter, dass er alleine ein noch größeres Gebiet bedienen könne, sei nicht sehr wahrscheinlich.