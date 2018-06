10. Juni 2018, 11:39 Uhr Glühende Kohle entsorgt Unvorsichtiger Griller fackelt Mülleimer ab

Papierkorb auf Markt Schwabener Kinderspielplatz geht in Flammen auf

Der leichtsinnige Umgang mit Grillkohle hat in Markt Schwaben einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwischen 18 und 18.30 Uhr geriet auf dem Kinderspielplatz im Johann-Mittermeier-Weg ein Mülleimer in Brand. Die herbeigerufene Polizei konnte feststellen, dass das Feuer offenbar durch glühende Holzkohle ausgelöst wurde, vermutlich hatte ein Griller die Reste der Glut in dem Mülleimer entsorgt. Dieser brannte komplett ab, die Polizei sucht nun Zeugen, diese können sich unter (08121) 99 17-0 melden.