7. März 2018, 22:01 Uhr Glonner Schrottgalerie Valentines und Hippiewestern

Wunderbare Musiker sind am kommenden Wochenende wieder in der Glonner Schrottgalerie zu Gast: Am Freitag, 9. März, um 19.30 Uhr stehen The Funny Valentines auf dem Programm. Das Vokalensemble steht für den unverwechselbaren Sound der Dreißiger und Vierziger Jahre im Stile der Andrews Sisters, den die vier sing- und swingbegeisterten Sängerinnen aber gehörig entstauben. Ihr Markenzeichen sind weiche-charmante und ziemlich außergewöhnliche Close-Harmony-Arrangements. Wenn die Valentines flockig grooven und ihre Big-Band-inspirierten Vokalsätze wie Blasinstrumente erklingen lassen, wird Jazz zum Entertainment. Zur Seite steht ihnen dabei der gefragte Pianist Charly Thomass. Ganz anders kommt dann das Konzert am Samstag, 10. März, um 19.30 Uhr daher: Edi Fenzl und sein Trio spielen "Hippiewestern". Um das Mastermind aus Österreich, das singt und Gitarre spielt, scharen sich Klemens Cathcart, Bass, und Paul Moder, Drums. Reservieren kann man derzeit nur per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de. Das Konzert von Kofelgschroa am Sonntag, 11. März, ist bereits ausverkauft.