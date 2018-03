21. März 2018, 22:00 Uhr Glonner Musi taut auf Blühende Bläser

Den Frühling in die Herzen bringen möchte die Glonner Musi bei ihren Konzerten am Wochenende. Gespielt wird am Samstag, 24., und Sonntag, 25. März, jeweils um 20 Uhr in der Schulturnhalle, zu hören sind Bläserbande, Jugendkapelle und das gesamte Orchester. Auf dem Programm stehen nicht nur Polka, Marsch und Walzer, sondern auch Musik aus bekannten Filmen, Historisches und Rockiges. Am Pult steht Dirigent Albert Singer, durch den Abend führt in bewährter Weise Hans Künzner. Für Verpflegung ist gesorgt, Karten gibt es bei Sport-Obermair sowie an der Abendkasse.