14. März 2018, 22:14 Uhr Glonn Weg vom Schreibtisch!

"Viva la musica!" heißt es am Freitag, 16. März, in der Glonner Schrottgalerie, denn zu Gast sind Locos por la Rumba mit Flamenco und kubanischer Musik. Nach ein paar Tönen schon träumt sich der bandscheibengeplagte Mitteleuropäer weg von Schreibtisch und Werkstatt ans endlos schöne Meer. Locos por la Rumba macht Musik zum Träumen und sich Bewegen, mit heißen Klängen für warme Herzen, fröhlich, unbeschwert und unendlich leicht. Authentisch und auf hohem musikalischem Niveau singend, spielend und tanzend, begeistern die Musiker mit einer Mischung spanischer und lateinamerikanischer Musik. Sie nehmen ihr Publikum mit in die heiße Nacht einer andalusischen Fiesta, in das maurische Granada und Sevilla und an den Strand. Los geht's um 19.30 Uhr, reservieren kann man per Mail an schrottgalerrie.friedel@gmx.de.