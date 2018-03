14. März 2018, 22:14 Uhr Glonn Vokale Intensität

Vertonungen des Leidensweges Christi sind seit Jahrhunderten fester Bestandteil der Karwoche, auch Heinrich Schütz gestaltete ihn mit eindringlicher Musik. In seine Johannes-Passion steckte der bedeutendste deutsche Komponist des Frühbarock mit 70 Jahren noch einmal all seine Reife und Erfahrung: Diese Passion aus dem Jahre 1666 kommt ohne Arien und instrumentalen Zierrat aus und entwickelt als rein vokales Werk eine ungeheure Intensität. Am Samstag, 17. März, führt der Kammerchor Con Moto diese Passion in der Kirche von Kloster Zinneberg bei Glonn auf. Die solistischen Partien bestreiten Michael Birgmeier und Martin Danes, die Leitung liegt in den Händen von Benedikt Haag. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Spenden werden gerne entgegengenommen.