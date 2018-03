15. März 2018, 21:53 Uhr Glonn Maske und Magie

Ein Abend voller Illusionen, Geschichten und skurrilen Charakteren erwartet das Publikum am Samstag, 17. März, im Moosacher Meta-Theater: Zu Gast sind die beiden Künstler Gaston und Steve Jarand, zusammen widmen sie sich der "Faszination Maske und Magie". Gaston, als Brucker im Landkreis bestens bekannt, ist als Zauberer mit einzigartiger komödiantischer Begabung vielfach ausgezeichnet und weltweit unterwegs. Steve Jarand, seit 1987 Mitglied des Loose-Moose-Theaters von Keith Johnstone in Calgary, ist Experte im Bereich Masken und Improvisationstheater. Los geht's um 20 Uhr, reservieren kann man unter (08091) 35 14 oder per Mail an info@meta-theater.com.