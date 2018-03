14. März 2018, 22:14 Uhr Glonn Ein Stück Leben

"So wia's is - so is'" heißt das neue Stück der Steinseer Theatertruppe, Untertitel: "Das ganze Leben ist wie ein Zirkus". Seit bereits 50 Jahren spielen die Laiendarsteller des Moosacher Reitervereins nun Theater, und auch zum Jubiläum gibt es ein selbst verfasstes Stück - wie immer sei es "zeitkritisch, kurzweilig und etwas satirisch". Das Thema diesmal lautet: "Nicht die Zeiten ändern sich, sondern wir Menschen!", geschrieben hat den Einakter Albert Finkenzeller. Gespielt wird auf Gut Georgenberg bei Glonn, und zwar am Freitag, Samstag und Sonntag, 16. bis 18. März, Beginn ist um 20, 19 und 18 Uhr (in dieser Reihenfolge). Karten für 19,50 Euro gibt es unter www.steinsee-theater.de.