29. Dezember 2017, 22:16 Uhr Glaube Gottesdienste im Landkreis

In vielen Kirchen im Landkreis, wie hier in Hohenlinden, finden am Silvestersonntag und an Neujahr Gottesdienste statt.









Eine Auswahl kirchlicher Termine zum Jahreswechsel

Katholisch

Anzing-Forstinning: Gottesdienst am Samstag um 19 Uhr in Anzing. Am Sonntag um 8.45 Uhr in Anzing, 10.30 Uhr und um 13.30 Uhr (Pferdesegnung) in Forstinning. Am Neujahrstag um 10.30 Uhr in Anzing und um 19 Uhr in Forstinning.

Aßling: Gottesdienste am Samstag um 18.30 Uhr in Aßling und um 19.30 Uhr in Dorfen. Am Sonntag um 9 Uhr in Emmering und in Steinkirchen, um 10.15 Uhr in Frauenneuharting und Aßling. Am Neujahrstag um 19.30 Uhr in Aßling.

Ebersberg: Gottesdienst am Samstag um 18 Uhr im Krankenhaus. Am Sonntag um 8.30 Uhr und um 17 Uhr in der Pfarrkirche. Am Neujahrstag um 10 Uhr und um 19 Uhr in der Pfarrkirche.

Egmating: Gottesdienst am Sonntag um 9.15 Uhr. Am Neujahrstag 9.15 Uhr.

Glonn: Gottesdienste am Sonntag um 19 Uhr in Glonn und in Jakobsbaiern. Am Sonntag um 8.45 Uhr in Jakobsbaiern und in Berganger, um 10 Uhr in Glonn und im Marienheim sowie um 17.45 in Zinneberg.

Grafing: Gottesdienste am Samstag um 18 Uhr in Grafing. Am Sonntag um 8.30 Uhr in Straußdorf, um 10 Uhr (Kindersegnung) UND UM 17:30 Uhr in Grafing. Am Neujahrstag um 10 Uhr in Grafing, um 17 Uhr (Ökum.) und um 19 Uhr in Grafing DFK.

Hohenlinden: Gottesdienst am Sonntag 10.30 Uhr. Am Neujahrstag um 10.15 Uhr.

Kirchseeon: Gottesdienste am Samstag um 17 Uhr in Kirchseeon. Am Sonntag um 8.45 Uhr in Eglharting und um 10.15 Uhr in Kirchseeon. Am Neujahrstag um 10.15 Uhr in Kirchseeon.

Markt Schwaben: Gottesdienst am Samstag um 18 Uhr. Am Sonntag um 10.15 Uhr und um 17 Uhr. Am Neujahrstag um 18 Uhr.

Moosach: Gottesdienste am Samstag um 19 Uhr in Bruck und in Oberpframmern. Am Sonntag 10.30 Uhr in Altenburg und um 18 Uhr in Moosach. Am Neujahrstag um 10 Uhr in Alxing, um 10.30 Uhr in Altenburg und um 19 Uhr in Oberpframmern.

Pliening: Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in Gelting.

Poing: Gottesdienste am Samstag um 18 Uhr. Am Sonntag um 8.30 Uhr, um 10 Uhr, um 12 Uhr (kroatische Gemeinde) und um 17 Uhr.

Steinhöring: Gottesdienst am Samstag um 19 Uhr in Steinhöring. Am Sonntag um 15 Uhr in Oberndorf und St. Christoph, sowie um 17 Uhr in Steinhöring. Am Neujahrstag um 10 Uhr in Steinhöring.

Vaterstetten-Baldham: Gottesdienste am Sonntag 18 Uhr in Baldham MK und um 18.30 in Parsdorf. Am Sonntag um 16.30 Uhr in Neufarn, um 17 Uhr in Vaterstetten und in Baldham MK. Am Neujahrstag um 11 Uhr in Neukeferloh, um 17.30 Uhr in Parsdorf, um 19 Uhr in Vaterstetten und Baldham MK.

Zorneding: Gottesdienst am Sonntag um 18.30 Uhr in Pöring. Am Sonntag um 8.30 Uhr in Harthausen, um 10.30 Uhr und um 17 Uhr in Zorneding. Am Neujahrstag um 19 Uhr in Zorneding.

Evangelisch

Ebersberg: Sonntag, 18 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in der Heilig Geist Kirche.

Glonn: Sonntag, 18 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl (Kajnath).

Grafing: Sonntag, 18 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl (Lenz-Lemberg), Montag, 17 Uhr, Ökum. Andacht in der Marktkirche.

Kirchseeon: Sonntag, 16.30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl (Steuerer-Wünsche). Montag, 17 Uhr: Segnungs-Gottesdienst in der Johanneskirche (Zorn-Traving).

Markt Schwaben: Sonntag, 15.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Philippuskirche ( i. R. Winter).

FeG Markt Schwaben: Sonntag, 10 Uhr: Jahresabschlussgottesdienst (Gimbel).

Poing: Sonntag, 17 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Beichte in der Christuskirche ( i. R. Winter).

Vaterstetten-Baldham: Sonntag, 18 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl und Musik (Groß). Montag, 18 Uhr: Segnungsgottesdienst (Opitz).

Zorneding: Sonntag, 16.30 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl (Groß).