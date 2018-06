19. Juni 2018, 22:11 Uhr Gestaltung Fotowettbewerb für Gartenfreunde

Auf einen Fotowettbewerb, bei dem die bienenfreundlichsten Blumenbeete im Landkreis Ebersberg prämiert werden, weist Kreisfachberater Harald Käsbauer hin. "Ein bienenfreundliches Beet kann etwas Blühendes in einem Balkonkasten oder wild wachsende Pflanzen in einem Garten sein. Wichtig sind vielseitige Strukturen und heimische ungefüllte Blütenpflanzen als nektar- und pollenreiche Nahrung für Honigbienen, Schmetterlinge, Hummeln und Wildbienen", erläutert Käsbauer den Rahmen für den Wettbewerb. "Die Gewinner dürfen sich auf sehr schöne Preise freuen", prophezeit er. Den ganzen Sommer über können Blumenfreunde ihre bienenfreundliche Blütenpracht dokumentieren, dann ihr schönstes Foto auswählen und bis spätestens 30. September einsenden - per E-Mail an harald.kaesbauer@lra-ebe.de oder per Post an die Adresse: Landratsamt Ebersberg, SG 45, Harald Käsbauer, Eichthalstraße 5, 85560 Ebersberg. Der Wettbewerb ist Teil der Aktionen zu "Der Landkreis Ebersberg summt!" im Jahr der Biene.