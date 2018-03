5. März 2018, 22:02 Uhr Genuss-Ranking Ausgezeichnetes Aroma

Kaffee aus der Aßlinger Martermühle liegt bei einem Test des Magazins "Der Feinschmecker" weit vorn

Die Kaffeemanufaktur Martermühle aus Aßling wurde von dem Fachmagazin Der Feinschmecker für die Qualität ihres Kaffees ausgezeichnet. Bei der anonymen Testaktion wurden 750 Kaffeeröstereien und Cafés bewertet und die Redaktion des "Feinschmeckers" wählte Martermühle zu einer der besten Röstereien Deutschlands.

"Der Feinschmecker", ein Magazin für Reise und Genuss jeder Art, hat in diesem Jahr für die Märzausgabe Kaffeeröstereien und Cafés in ganz Deutschland getestet - mit dem Ziel, den besten Kaffee des Landes zu finden. Bei der Bewertung der Röstereien waren vor allem Herkunft, Auswahl, Geschmack und Qualität der Kaffeebohnen die entscheidenden Kriterien. Die Kaffeerösterei Martermühle konnte in diesen Punkten besonders überzeugen. Kersten Wetenkamp, der für die Testaktion verantwortliche Redakteur bei "Der Feinschmecker", betont: "Neben der besonders schönen Lage und der idyllischen Atmosphäre des alten Bauernhofs der Martermühle hat uns einfach die hervorragende Qualität des Kaffees überzeugt. Die Mischungen der Kaffee- und Espressosorten sind sehr gut gelungen und man schmeckt, dass die Kaffeebohnen bei den Bauern direkt gekauft werden. Wirkliche Raritäten mit sehr interessantem Aroma."

Schon 2014 hat "Der Feinschmecker" Deutschlands Kaffee getestet. Im Vergleich war die Auswahl in diesem Jahr jedoch weitaus vielfältiger, da sich die hiesige Kaffeeszene deutlich vergrößert hat. Mehr als 750 Adressen wurden von der "Feinschmecker"-Redaktion anonym getestet und bewertet. Die Auswahl erfolgte unter anderem auf Empfehlung der Leser hin, die im Vorhinein ihre Lieblingscafés und -röstereien nominieren konnten. Die ausgezeichneten Cafés und Röstereien werden mit einer Urkunde belohnt sowie einem Beitrag in dem "Feinschmecker"-Taschenbuch, das als Extra der Märzausgabe beiliegt und die 525 besten Cafés und Röstereien Deutschlands auflistet.

"Gerade von einem so bedeutenden Magazin wie dem "Feinschmecker" ausgezeichnet zu werden, macht uns besonders stolz", sagt Gründer Ralf Heincke, "Das zeigt uns, wie weit wir in den letzten Jahren schon gekommen sind, und gibt uns noch einen Extra-Motivationsschub für die Zukunft."

Vor neun Jahren machten Sportjournalist Ralf Heincke und Maschinenschlosser Peter Vit ihre Leidenschaft zum Beruf: Sie gründeten ihre eigene Kaffeerösterei in Aßling. Die beiden Quereinsteiger verbindet vor allem ihre Liebe zu gutem Kaffee, daher stand die Qualität ihres Kaffees von vornherein an erster Stelle. Die verschiedenen Espresso- und Kaffeesorten werden schonend, mit höchster Sorgfalt und Disziplin sowie ohne künstliche Zusatzstoffe geröstet. Dabei achtet Martermühle besonders auch auf Fairness und Nachhaltigkeit in den Ursprungsländern ihrer handverlesenen Kaffeebohnen. Für Heinke und Vit hat sich ihre Strategie als Erfolgsrezept herausgestellt: Seit 2009 ist das Röstvolumen um mehr als das Hundertfache angewachsen, und Martermühle ist mittlerweile auch in bekannten Einzelhandelsketten wie etwa Rewe und Edeka vertreten.