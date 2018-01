9. Januar 2018, 22:03 Uhr Geld aus Glücksspiel Das große Los für die Tagespflege









Neues Angebot der Vaterstettener Nachbarschaftshilfe wird von der Fernsehlotterie mit unterstützt

Der Countdown läuft: "Jetzt sind es nur noch wenige Wochen bis zur Eröffnung unserer neuen Tagespflegeeinrichtung", kündigt Oliver Westphalen, Geschäftsführer der Nachbarschaftshilfe Vaterstetten (NBH), in einer Pressemitteilung an. "Wir freuen uns sehr darauf." Grund zur Freude gibt es aber auch, weil die NBH für ihr neues Projekt finanzielle Unterstützung ganz besonderer Art erhält. Wie Westphalen weiter mitteilt, hat die Deutsche Fernsehlotterie mit ihrer Stiftung Deutsches Hilfswerk die Förderung der NBH-Tagespflege zugesagt. "Wir werden großzügige Unterstützung für Umbau und Ausstattung erhalten", berichtet Christine Gediga, bei der NBH verantwortlich für Fundraising. "So fließt ein Teil der Erlöse aus dem großen nationalen Losverkauf direkt in ein soziales Projekt vor unserer Haustür."

Die NBH hatte sich für die Unterstützung quasi beworben, also förmlich eine Förderung beantragt. "Und die wurde bewilligt", so Gediga. Die endgültige Fördersumme steht indes noch nicht fest, sie wird anteilig an den Kosten berechnet. Um aus dem Topf der Fernsehlotterie unterstützt zu werden, muss ein formelles Verfahren durchlaufen werden. "Wir als NBH haben diverse Unterlagen eingeschickt", erklärt Gediga. "Damit wird die Förderfähigkeit geprüft und im positiven Fall erhält man eine Zusage. Für die Vergabe der Fördergelder ist der Vorstand der Stiftung Deutsches Hilfswerk zuständig. Es gibt generelle Förderrichtlinien und zu sozialen Maßnahmen in definierten Bereichen konkrete Förderkriterien."

Was so bürokratisch anmutet, ist ursprünglich 1948 aus Hilfsmaßnahmen für Kinder im kriegszerstörten Berlin entstanden. Die Lotterie organisierte Erholungsreisen, einen "Platz an der Sonne". Bis 1979 wurden nur Sachgewinne verlost, seitdem auch Geldgewinne. 2012 wurde aus der "ARD Fernsehlotterie - Ein Platz an der Sonne" die "Deutsche Fernsehlotterie", Deutschlands traditionsreichste Soziallotterie. Im Jahr 2016 wurden mehr als 600 Projekte mit rund 90 Millionen Euro unterstützt. Mindestens 30 Prozent der Reinerlöse werden für karitative Zwecke eingesetzt - jetzt also auch für die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten. Westphalen: "Das ist für uns ein Hauptgewinn."

Nun hoffen die Verantwortlichen, dass Ende Februar, Anfang März die ersten Tagespflegegäste begrüßt werden können. Nachdem im Dezember die Akustikdecken in Flur, Speiseraum und Wohnbereich eingezogen wurden und noch vor Weihnachten die Fliesenarbeiten in den Bädern abgeschlossen werden konnten, begann das neue Jahr mit Arbeiten zur wohnlichen Innenausstattung.