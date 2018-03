7. März 2018, 22:01 Uhr Ganserhaus in Wasserburg Galerie wird Gewächshaus

Die Grafinger Gärtnerei Köstler bekommt nun zeitweise so etwas wie eine Zweigstelle in Wasserburg. Denn die Berliner Künstlerin Katharina Reich will die Galerie im Ganserhaus mit Hilfe von Pflanzen und Werkzeugen, die sie in Grafing gefunden hat, für einen Monat lang in ein Gewächshaus verwandeln. Mit dieser Installation möchte Reich Gewohntes wortwörtlich verpflanzen, um eingefahrene Muster und Systeme zu hinterfragen, und gleichzeitig Allgemeines mit persönlichen Erzählungen verknüpfen. Dazu wird eine Videoinstallation ihre eigene Geschichte mit der Geschichte der Gärtnerei und der Geschichte der Stadt verweben. Wen das neugierig gemacht hat, kann entweder zur Vernissage von "Köstler seit 1864" am Samstag, 10. März, um 18 Uhr in der Galerie Ganserhaus in Wasserburg kommen, oder die Ausstellung bis zum 8. April besuchen. Geöffnet ist jeweils Donnerstag bis Sonntag, von 14 bis 19 Uhr.