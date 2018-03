11. März 2018, 21:55 Uhr Für soziale Zwecke Kolpingfamilie sammelt Handys und Briefmarken

Seit 1994 sammelt die Kolpingsfamilie Ebersberg erfolgreich Briefmarken für einen guten Zweck. Die aus Briefen, Postkarten und Päckchen ausgeschnittenen Marken sind für die Sammelaktion des Sozial- und Entwicklungshilfevereins des Kolpingswerkes bestimmt. Im Jahr 2014 wurde die Sammelaktion auf ausrangierte Handys und ihr Zubehör erweitert. Der Erlös aus deren Verarbeitung trägt zum Beispiel dazu bei, Schulen in Entwicklungsländern, berufsbildende Programme für Jugendliche aus Armenvierteln in vielen Erdteilen zu finanzieren. Die gesammelten Marken können in Urnen in Pfarrheim und Kirche eingeworfen, Handys bei Ruppert Abinger, Firma Wochermaier und Glas, abgegeben werden.