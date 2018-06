6. Juni 2018, 22:00 Uhr Für Kita-Provisorium Ausreichend Parkplätze

Die Kita am Endbachweg wird neu gebaut, vorübergehend werden die Kinder daher in einem Provisorium in der Hohenzollernstraße spielen und toben. Dafür ist auch ausreichend Platz vorhanden - an Parkplätzen hingegen mangelt es in dem Areal, das an das der Polizeiinspektion angrenzt. Dennoch ist es nun gelungen, die nötigen sechs Stellplätze für die Kindergartenmitarbeiter nachzuweisen - ganz einfach war das freilich nicht, wie Bauamtsleiterin Christine Wirth am Dienstag im Bauausschuss erläuterte. Zunächst musste man sich nämlich alle Bauakten der Gebäude ringsum anschauen und überprüfen, ob deren Parkplätze auf den eigenen Grundstücken oder doch auf der Straße liegen. Laut Wirth ist ersteres der Fall - somit können die Straßenparkplätze nun der Kita zugewiesen werden. Außerdem sollen angrenzend an das Gebäude der Polizeiinspektion beziehungsweise der Vereinsräume noch vier Stellplätze geschaffen werden. Für Eltern, die Kinder bringen oder holen, wird es zwei Kurzzeitplätze in der Hohenzollernstraße geben.