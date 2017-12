26. Dezember 2017, 22:01 Uhr Frauenneuharting Unfallflucht per Taxi









Erst rammte er mit seinem Wagen in Frauenneuharting ein geparktes Auto, dann eine Straßenlaterne. Statt danach die Polizei informieren, trat ein 23-Jähriger aus dem östlichen Landkreis am zweiten Weihnachtsfeiertag in den frühen Morgenstunden lieber den Heimweg an. Wie die Polizei mitteilt, ließ der junge Mann sein kaputtes Auto einfach stehen und ging zunächst zu Fuß weiter. Dann gelang es ihm offenbar, ein Taxi zu organisieren - in diesem wurde er einige Stunden später aufgegriffen. Laut Polizei war der 23-Jährige "augenscheinlich alkoholisiert und höchst unkooperativ". Er versuchte erneut zu flüchten, "die Polizeibeamten waren jedoch schneller", wie es heißt. Der Unfallfahrer wurde für eine Blutentnahme in die Kreisklinik Ebersberg gebracht, wo sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Er muss nun mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.