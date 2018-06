7. Juni 2018, 22:03 Uhr Fotokurs im Wildpark Tiere vor der Linse

Einen Tier- und Wildlife-Fotografiekurs bietet die VHS Vaterstetten am Samstag, 9. Juni, von 9.30 bis 15.30 Uhr im Wildpark Poing an. Die Nachbesprechung findet am Sonntag, 10. Juni, von 11.30 bis 15 Uhr in Vaterstetten statt. Angeleitet wird der Kurs von Lambert Heil. "Wir versuchen gemeinsam ihren Blick auf die tierische Welt in Bilder umzusetzen." Der Workshop ist vor allem für Einsteiger geeignet, da immer wieder auf die Basics in der Tierfotografie eingegangen wird.