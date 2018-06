13. Juni 2018, 22:11 Uhr Forstinning Radeln und hören

Musiklehrer Konrad Huber lädt wieder zum Fahrradkonzert ein. Zusammen mit Schülerinnen und Schülern, von denen viele bei "Jugend Musiziert" sehr erfolgreich waren, werden am Samstag, 16. Juni, drei durchaus professionelle Konzerte an verschiedenen Orten stattfinden: um 16 Uhr in der Kirche "Maria Heimsuchung" in Forstinning, um 17 Uhr in Sankt Jakobus der Ältere in Pullach und zuletzt um 18 Uhr im "Café Eicher Museum" in Forstern. Wer mag, kann von Konzert zu Konzert radeln, denn die Strecke ist so bemessen, dass die Stationen auch bei wenig Kondition zeitlich gut erreicht werden können. Im Anschluss kann man den musikalischen Nachmittag mit den Mitwirkenden bei Eis oder Kaffee und Kuchen ausklingen lassen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.