26. Dezember 2017, 22:01 Uhr Forstinning Erhitzte Gemüter









Im Frühjahr taut nicht nur der Waldboden auf, auch ein schon länger schwelender Streit um den Wald geht in die nächste Runde. Im März gibt es eine Demonstration von Gegnern der geplanten Umfahrung von Schwaberwegen. Da diese durch den Forst verlaufen soll, werden sie von Naturschützern und dem Grünen-Kreisverband unterstützt. Doch auch die Befürworter werben für ihr Anliegen, sie gründen eine Bürgergruppe, verteilen Flyer und betreiben eine Website, auf der sie die Verkehrsbelastung in Schwaberwegen beklagen. Die allerdings nach Meinung der Umfahrungsgegner gar nicht so schlimm sei, wie behauptet. Beide Seiten werfen sich in der Folge vor, Verkehrsdaten zu ihren Gunsten ausgelegt zu haben.