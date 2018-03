14. März 2018, 22:14 Uhr Forschungsprojekt in Ebersberg Interviews zu Energiethemen

Im Rahmen eines länderübergreifenden Forschungsprojekts werden auch in Ebersberg Interviews zu Energie- und Klimathemen geführt. In lockerer Atmosphäre soll mit 10 bis 15 Bürgerinnen und Bürgern ein Blick in die Zukunft der intelligenten Energienutzung geworfen werden und die Meinung der Interviewpartner dazu erfragt werden. Geführt werden die Interviews von der unabhängige Dialog-Organisation "Dialog Basis" am 23. März von 17 bis 18.30 Uhr im Hermann-Beham-Saal im ersten Stock des Landratsamtes Ebersberg. Die Energieagentur Ebersberg ist Projektpartner. Jeder Teilnehmende erhält neben Essen und Getränken eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro. Nähere Informationen gibt es bei Mikko Rissanen, mikko.rissanen@dialogbasis.de oder Telefon (07157) 72 13 31 60.