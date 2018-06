6. Juni 2018, 22:00 Uhr Flächennutzungsplan geändert Einen Schritt weiter

Der Anzinger Gemeinderat stellt die Weichen für den Bau des neuen, größeren Lidl-Marktes am Ortsrand. Der Kreisverkehr davor soll schon im Oktober fertig sein

Von Johanna Feckl, Anzing

Mit dem neuen, größeren Lidl-Markt am Ortsrand soll es jetzt zügig voran gehen: Am Dienstag hat der Anzinger Gemeinderat die nötige Änderung des Flächennutzungsplans für das Projekt beschlossen. Nun fehlt nur noch die Zustimmung des Landratsamts - wann tatsächlich gebaut werden kann, ist daher noch nicht ganz klar. Fest steht allerdings, dass am 20. Juni der Bau des Kreisverkehrs beginnt. Fertig werden soll er am 10. Oktober.

Die Pläne des Discounters waren in der Vergangenheit durchaus umstritten. Nachdem hitzige Diskussionen im Gemeinderat und in der Gemeinde vorausgegangen waren, herrschte bei dem Bürgerentscheid im vergangenen September allerdings dann doch große Einigkeit: Fast 70 Prozent der Anzinger Wählerinnen und Wähler, die zur Abstimmung gingen, waren für das neue Gewerbegebiet im Norden der Gemeinde. Der Arbeitskreis Ortsgestaltung und die Grünen, die sich strikt gegen das Vorhaben ausgesprochen hatten, weil sie eine Beeinträchtigung des Ortsbildes befürchteten und den hohen Flächenverbrauch anprangerten, waren damit überstimmt.

Der Discounter Lidl wird nun auf der Ostseite der Erdinger Straße einen neuen größeren Standort bekommen. Außerdem stehen dann 111 Parkplätze und zwei Stellplätze für Behinderte zur Verfügung. Das gegenüberliegende Areal, auf dem der Lidl-Markt bisher noch angesiedelt ist, wird nach dem Umzug von drei lokalen Firmen genutzt. Im Zuge dessen entsteht am Ortsrand auch ein neuer Kreisverkehr, für den Lidl zwei Drittel der Kosten übernehmen wird.

Bei der Anhörung der Stellungnahmen zu den geänderten Plänen gab es keine, die unmittelbar im Widerspruch zum Flächennutzungs- und Bebauungsplan standen. Dafür gab es von einer Privatperson eine Anregung: eine Bushaltestelle am neuen Lidl-Markt. "Das könnte man ins Auge fassen", sagte Bürgermeister Franz Finauer (UBA) auf Nachfrage. Theoretisch wäre ein Bushalt also realisierbar. Ein Problem könnte jedoch der Zeitplan der Planungen sein. "Da müssten wir mit dem Straßenbauamt und der Polizei sprechen", so Finauer, und das soll erst zu einem späteren Zeitpunkt geschehen. Wenn Pläne für eine Bushaltestelle in den Bebauungsplan mitaufgenommen werden würden, würde das den gesamten Prozess und das Bauvorhaben weiter verzögern, erklärt der Bürgermeister.

Deshalb stimmte der Gemeinderat mit einer Gegenstimme von Ronja Ofner (Grüne) den Plänen in ihrer aktuellen Form zu. Demnach ändert sich nun unter anderem noch folgendes: Der Lidl-Werbepylon vor dem Markt muss versetzt werden, da er laut Straßenbauamt und Polizei derzeit zu nah am Kreisverkehr und damit zu nah an einer öffentlichen Verkehrsfläche geplant ist. Außerdem wird der Gehweg um 75 Zentimeter auf insgesamt 3,25 Meter auf der Seite Richtung Markt Schwaben verbreitert. "Ich weiß leider keine Zeitschiene", sagt Finauer auf die Frage, wann nun mit dem Bau begonnen werden kann. Erst muss die Zustimmung von Seiten des Landratsamtes vorliegen.