27. Dezember 2017, 22:13 Uhr Filmabend Afrikanisches im Bürgerhaus









Zwei afrikanische Länder an einem Abend erleben kann man am Mittwoch, 3. Januar, im Bürgerhaus Haar, Kirchenplatz 1. Um 18 Uhr beginnt zunächst eine filmische Reise nach Namibia. In 90 Minuten geht es von der pulsierenden Hauptstadt Windhuk, eine Metropole mit gut 300 000 Einwohnern, in kaum bewohnte, teilweise urtümliche Landschaften. Es gibt die Kalahariwüste mit ihren roten Dünen zu sehen, wo die Buschmänner noch heute fast genauso leben wie vor tausenden Jahren und den Fish River Canyon, immerhin die weltweit zweitgrößte Schlucht nach dem Grand Canyon. Um 20 Uhr gibt es dann die schönsten und wildesten Ecken Südafrikas zu sehen, vom Krüger Nationalpark samt seiner eindrucksvollen Bewohner wie Löwen, Büffel, Elefanten, Leoparden und Nashörner bis zu den Sandstränden des Pazifik. Karten im Vorverkauf für beide Filme gibt es bei Marions Lottoladen in der Kirchenstraße 1, mehr Informationen zu den Filmen gibt es im Netz unter www.mgs-thefilmcompany.de.