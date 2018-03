18. März 2018, 22:03 Uhr Figurentheater Faustische Figuren

Im Rahmen des "Faustfestivals München" bietet die VHS Vaterstetten am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr Goethes "Faust" als Figurentheater an. Zu Gast im Bildungszentrum, Baldhamer Straße 39, ist Thomas Glasmeyer aus Würzburg. Frei nach Goethe wird er mit seinen Figuren - in einer neuen Textversion - die alte Geschichte von Heinrich Faust erzählen, der seine Seele dem Teufel verkauft, um Erkenntnis zu gewinnen, vor allem aber auch Erheiterung. Und um die Verwirrung perfekt zu machen, werden Teile von Faust II hinzugemixt. "Auch ohne Faust-Kenntnisse ein sehenswertes Stück", heißt es in der Ankündigung. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, und zwar entweder über die VHS-Geschäftsstelle oder online unter www.vhs-vaterstetten.de unter der Kursnummer 3120.