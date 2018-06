10. Juni 2018, 22:06 Uhr Feuerwehr löscht Grünzeug Bei Gartenarbeit Hecke angezündet

Die Sommerzeit ist ja auch die Zeit offener Feuer, aber diese finden sich meist in Grills oder Eisenschalen und werden als gemütlich empfunden. Nicht so jenes Feuer, das eine 33-Jähriger am Freitagnachmittag unfreiwillig entfachte. Die Frau wollte eigentlich nur mit Hilfe eines Gasbrenners Unkraut an ihrem Müllhäuschen beseitigen. Durch einen starken Windstoß drehte jedoch die Flamme des Gasbrenners und die daneben befindliche Hecke fing auf einer Breite von fünf Metern und einer Höhe von etwa vier Metern Feuer. Die hinzugerufene Feuerwehr Forstinning konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.