16. März 2018, 21:54 Uhr Feierstunde für Lesefreunde Vom Duft der Bücher

Im Sparkassengebäude an der Poinger Marktstraße eröffnet nach einem halben Jahr Pause die Gemeindebücherei neu. 13 500 Bücher, Zeitschriften, CDs, Filme und Spiele finden hier Platz, Ausleihe und Rückgabe sind erleichtert worden

Von Alexandra Leuthner, Poing

Überziehungsgebühren sind passé. Ein neues Ausleihsystem macht es möglich, dass Poinger Leseratten nach getanem Werk nun auch dann ihre Bücher in die Bibliothek zurück bringen können, wenn die Türen verschlossen und die Mitarbeiter längst im Feierabend sind. Also mal schnell nach der Arbeit auf einen Sprung in der Marktstraße 4 vorbeischauen und rechtzeitig den neuesten Richard David Precht zurückgeben, ist künftig kein Problem mehr. Nicht nur Freunde von Märchen aus 1001 Nacht werden es lieben, wenn sich ihnen die Schiebetüren im Sparkassengebäude wie von Zauberhand öffnen, sobald sie ihre neue Magnetkarte vor den Kartenleser halten. Wie Bibliotheksleiterin Gerti Bamberg bei der Eröffnung der neuen Räume am Donnerstagabend erklärte, funktioniert die digitale Zauberei auch, wenn man den Ausweis vergessen hat: Mit Hilfe der Buchungscodes, der die entliehenen Medien kennzeichnet.

Das ist aber nicht die einzige Neuerung über die sich die Leser in Poing nach einem halben Jahr Bücherentzug freuen können. Am letzten Öffnungstag der Gemeindebücherei im vergangenen Juli in der ehemaligen Grundschule an der Karl-Sittler-Straße hatten kleine und große Bücherliebhaber die Mitarbeiterinnen quasi überrannt; schließlich gab es nicht nur Aussortiertes zum Minimaltarif zu kaufen, sondern sie durften entliehene Medien bis zur Neueröffnung behalten. Eine gute Gelegenheit, endlich Krieg und Frieden oder alle sieben Harry Potter-Romane zu bewältigen.

Nach der Feierstunde am Donnerstagabend, in der Bürgermeister Albert Hingerl noch einmal die Vorgeschichte der Räume Revue passieren ließ - zuvor war hier eine Kindertagesstätte untergebracht - öffnet die Bibliothek am kommenden Montag ganz offiziell für ihre Nutzer. Neu ist, dass für Erwachsene künftig eine Jahresgebühr von zwölf Euro fällig wird, dafür aber ist das Ausleihen von CDs oder Filmen im Gegensatz zu früher umsonst. Schüler, Studenten, Rentner und sozial Schwache zahlen einen reduzierten Betrag, Kinder gar nichts. Man habe die halbjährige Pause genutzt, um die Bestände zu entrümpeln, erzählte Bücherei-Leiterin Bamberg, so seien einige Zeitschriften ersetzt worden. Auch in den Regalen finden sich etliche Neuheiten, so steht das Donald Trump-Enthüllungsbuch "Feuer und Zorn" gleich neben einem Ratgeber über den "entspannten Weg durch die Trotzphasen des Wunschkinds" und dem neuesten Roman von Jojo Moyes. Im Gesundheitsregal findet sich Ratgeberlektüre über "Hormonyoga" oder die "Cappuccino-Strategie", im Kindersachbuchregal eher ein Atlas über Starwars-Schauplätze. Ein ganzes Regal ist Kinderbuchreihen wie "Die drei Fragezeichen" und Enid Blytons Abenteuergeschichten gewidmet. Die inhaltlichen Schwerpunkte, so Bamberg, seien mit den neuen Räumen nicht verschoben worden, "es ist eigentlich für jeden etwas dabei." Ein wenig mehr Platz aber ist zwischen den Regalreihen. Auf 220 statt 180 Quadratmetern sind etwa 13 500 Medien untergebracht. Über den Online-Katalog WebOPAC lässt sich der gesamte Medienbestand virtuell durchsuchen, lassen sich Medien bequem verlängern und auch elektronische Medien downloaden, die nicht zum Bestand der Bibliothek gehören. "Bibliotheken sind besondere Orte", sagte Pfarrer Michael Simonsen, der mit seinem katholischen Kollegen Christoph Klingan die Eröffnung zelebrierte. Er liebe nicht nur ihren Inhalt, sondern auch ihr Aussehen und ihren Duft. Diesem Duft nachgehen kann, wer mag, nun zu erweiterten Öffnungszeiten, zu finden unter buecherei@poing.de.