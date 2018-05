22. Mai 2018, 21:45 Uhr 200 Euro Schaden Grafitti am Vaterstettener Hallenbad

Verbotene Kreativität hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Vaterstetten bewiesen: Wie die Polizei mitteilt, wurde am Hallenbad ein leuchtend grünes Graffiti gesprüht. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Hinweise zur Tat können unter Telefon (08121) 9917-0 an die Polizei Poing gemeldet werden.