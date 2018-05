29. Mai 2018, 22:12 Uhr 50000 Euro Schaden Feuer unterm Dach in Vaterstettener Doppelhaushälfte

Einen Schaden von schätzungsweise 50 000 Euro hat am Montagabend ein Brand in einer Doppelhaushälfte in Vaterstetten verursacht. Dabei ist der Dachstuhl in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war Nachbarn gegen 18 Uhr die Rauchentwicklung an dem Gebäude in der Alten Poststraße aufgefallen. Umgehend machten sie die Bewohner auf den Brand aufmerksam, die rechtzeitig das Haus verlassen konnten. Als die danach alarmierten Feuerwehren aus Vaterstetten, Zorneding, Neufarn, Haar, Markt Schwaben, Parsdorf/Hergolding und Glonn am Brandort eintrafen, stand der Dachfirst bereits in Flammen. Da das Feuer insbesondere die Dachdämmung erfasst hatte, mussten die Feuerwehren die gesamten Dachziegel abtragen, um an die Brandherde zu gelangen. Gegen 20 Uhr waren dank der schnellen Arbeit der Feuerwehren die letzten Glutnester gelöscht. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Noch am Abend hat der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Erding mit den Ermittlungen am Brandort begonnen. Zunächst allerdings blieb die Brandursache unklar, am Dienstag haben die Brandermittler der Kripo den Fall übernommen.