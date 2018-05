27. Mai 2018, 23:02 Uhr 6000 Euro Schaden Brand in Fertigungshalle in Baiern

Die Unachtsamkeit eines Mitarbeiters hat am Freitag gegen 13 Uhr nach Polizeiangaben eine Verpuffung und einen kleineren Brand in einer Fertigungshalle in Baiern ausgelöst. Eine Person musste mit leichten Verbrennungen an der Hand in das Klinikum Ebersberg gebracht werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.