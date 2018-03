21. März 2018, 22:00 Uhr Es lebe Franz Krakauer Wahlkampf-Theater

Vorhang auf!, heißt es nun wieder bei der Theatergruppe des Trachtenvereins Aßling: Die Komödie "Wählen Sie Franz Krakauer" wird im Gemeindesaal aufgeführt, und zwar am Freitag, und Samstag, 23. und 24. März, jeweils um 20 Uhr sowie letztmals am Sonntag, 25. März, um 19 Uhr. Karten für acht Euro gibt's in der Gärtnerei Kellerer in Aßling sowie an der Abendkasse.