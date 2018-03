18. März 2018, 22:03 Uhr Es lebe die Biene CSU will blühende Landschaften

Der Landkreis sollte im Jahr der Biene mit gutem Beispiel vorangehen, so sieht es jedenfalls die CSU/FDP-Fraktion im Kreistag. Sie hat nun einen Antrag gestellt, zu prüfen, welche öffentlichen Flächen im Landkreis geeignet sind, Blühstreifen oder Bienenweiden anzulegen. Grünflächen an Schulen und Ämtern kämen hier nach Einschätzung der Kreispolitiker ebenso in Frage wie Straßenbegleitgrün an Radwegen, Kreis- Staats- und Bundesstraßen sowie Inseln im Kreisverkehr und sonstige Flächen des Landkreises. Hier sollen, so der Antrag, in Abstimmung mit der Verwaltung und dem zuständigen Straßenbauamt Blumenmischungen angesät und gepflegt werden. Mit der Vorbereitung der Flächen, der Aussaat und der Pflege könnte der Landschaftspflegeverband Ebersberg beauftragt werden.

Der Landkreis Ebersberg hatte auf Initiative von Landrat Robert Niedergesäß (CSU) und der Unteren Naturschutzbehörde das Aktionsbündnis "Der Landkreis-Ebersberg summt" initiiert und das Jahr der Biene ausgerufen. Ziel ist es, dass durch die Schaffung eines möglichst dichten Netzwerks vieler zusätzlicher Blühflächen auf dem Land und in den Gemeinden die Lebens- und Nahrungsräume für Honigbienen und Wildbienen und damit auch die Artenvielfalt deutlich verbessert und gefördert werden.