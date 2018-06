6. Juni 2018, 22:00 Uhr Erfüllter Lebenstraum Berühren ohne Kompromisse

Die Multi-Instrumentalistin "Ela Marion" tritt in ihrer alten Schule auf, im Gymnasium Markt Schwaben

Von Alexandra Leuthner, Markt Schwaben

Ela Marion ist mehr als ein Name. Mehr auch als ein Projekt. Es ist eine Idee, ein Lebenstraum. Michaela Schwab heißt die Frau, die dahinter steckt, hinter der Musik, die sie allen möglichen Instrumenten entlockt. Sie ist unterwegs wie ein kleines Kammerorchester, wandert auf der Bühne vom Schlagzeug ans Klavier, vom Klavier an die Gitarre und die Harfe, um schließlich über die an allen Instrumenten eingespielten Loops ihre Stimme zu legen, schichtenweise, so dass ein dichter, melodischer Klangteppich entsteht. Die Loop-Station ist Mitspieler, Soundmixer und Taktgeber in einem - wobei Schwab selbst den Rhythmus vorgibt.

So will sie es haben, spätestens seit sie sich entschlossen hat, ihr Leben der Musik zu widmen: den Rhythmus selbst bestimmen, das Leben ihrer Leidenschaft widmen, ohne Kompromisse, "No compromises", hat sie einen ihrer Songs genannt. Eine Entscheidung, die sie nicht zuletzt Hans Klaffl zu verdanken hat. Der Cellist und Kabarettist unterrichtete sie am Gymnasium in Haar. "Bei dir, Michaela, würde es sich lohnen", habe er ihr gesagt, erzählt sie, und wie es sich anhört, konnte sie gar nicht anders, als Musikerin zu werden. Michaela Schwab studierte Jazzklavier am Richard-Strauss-Konservatorium in München. Saxofon spielte die heute 41-Jährige damals auch schon, Gitarre, Harfe, Cello brachte sie sich selbst bei. Auf der Bühne hat sie noch ein Schlagzeug dabei. "Ich will meinen Zuhörern Abwechslung bieten, unterschiedliche Töne und Klangfarben." Wie ein kleines Orchester eben. Manchmal zückt sie auch die Querflöte, "mit der habe ich noch eine Rechnung offen". Als 14-Jährige hatte sie sich das Instrument schon einmal vorgenommen, aber Atemprobleme bekommen. Jetzt, nach vielen Jahren Erfahrung, mit dem Können aus der Stimmbildung, ist die Flöte kein Problem mehr.

Sechs Stunden täglich sitzt Schwab an ihren Instrumenten. Wenn sie Termine hat, versucht sie, die nach dem Üben wahrzunehmen - der Wechsel in der Körperhaltung, das ständig neue Einstellen auf die unterschiedlichen Instrumente ist anstrengend, erfordert höchste Konzentration, gezielte Muskelentspannung. "Ich bin kein Freund von Musikschulen", sagt sie, "ich versuche zu erspüren, was für mich der nächste Schritt auf dem Instrument ist".

Mit Harmonien, Akkordfolgen kennt sie sich aus, darin unterscheiden sich die Instrumente nicht, aber in der Umsetzung. "Ich arbeite viel mit Instrumentenanalyse, das lohnt sich", erzählt sie, "egal, ob es um den richtigen Bogenstrich auf der Bratsche geht, die perfekte Stimmung auf der Gitarre". Entscheidend aber, um Menschen mit Musik glücklich zu machen, "ist die Intuition". Am Gefühl will sie die Menschen packen, mitnehmen in ihre Geschichten über Liebe, Lebensfreude, Begeisterung. Auf der Bühne lebt sie die unterschiedlichen Rhythmen ihrer Stücke aus Pop, Jazz oder Blues, sie taucht ein in ihre Melodien, animiert das Publikum zum Mitklatschen und Mitsingen. "Die Musik hat Energie - und ich will sie umsetzen."

Ein leichter Weg ist es nicht, den sich die gebürtige Münchnerin, die heute in Olching lebt, ausgesucht hat. Als Ela Marion spielt sie nicht nur alle Instrumente selbst, sie vermarktet sich auch im Alleingang, kümmert sich um ihre Konzerte wie am kommenden Samstag im Gymnasium Markt Schwaben - ein ganz besonderer Termin für sie. Drei Jahre war sie hier Schülerin, bevor sie ans Gymnasium Haar wechselte, wo Hans Klaffl ihr Lehrer wurde und sie unterstützte - ebenso wie ihre Eltern. Der Vater, früher Lehrer in Markt Schwaben, hatte einst Konzertpianist werden wollen, er hat jedes Verständnis für seine Tochter, die nicht nur als Ela Marion auftritt, sondern auch in anderen Formationen. Unter anderem spielt sie mit dem Drummer Lukas Pollmann als Duo Colaine, wo sie all die Spielarten ihrer wandelbaren Stimme in deutscher, englischer, italienischer oder französischer Sprache ausleben kann.

Seit 2010 sind die beiden im In- und Ausland unterwegs. Eine CD mit dem Titel "All about love" hat sie als Ela Marion veröffentlicht, weitere drei Alben sind in Planung, eines davon ausschließlich mit Balladen. So an die 90 Stücke habe sie in petto, sagt sie. Auch als Barpianistin ist sie noch gelegentlich unterwegs oder auch auf Firmenfeiern. "Klar, davon kann man auch leben", aber das ist nicht das, was sie will; ein bisschen spielen, und die Leute unterhalten sich nebenbei. Sie will berühren. Ohne Kompromisse.

Das Konzert mit Ela Marion im Theatersaal des Franz-Marc-Gymnasiums in Markt Schwaben am Samstag, 9. Juni, beginnt um 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr. Tickets zu 18 Euro/Erwachsene (20 Euro Abendkasse), oder 7 Euro/ Schüler sind erhältlich im Sekretariat, oder via Mail an office@ela-marion.com, telefonisch unter (08142) 291 85.