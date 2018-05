22. Mai 2018, 21:45 Uhr Erfolgreiche Anträge Zuschüsse für drei Sprach-Kitas

Grund zur Freude gibt es in drei Sprach-Kitas im Landkreis: Sie werden im Rahmen des Programms "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" durch das Bundesfamilienministerium gefördert. Das Bundesprogramm unterstützt seit Anfang 2016 die alltagsintegrierte sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen. Seit 2017/18 erhalten das Kinderland Parsdorf, das Kinderland Seewinkel sowie das Kinderland Sudetenstraße in Poing Personalkostenzuschüsse für eine Fachkraftstelle. Die Sprachexperten begleiten und unterstützen die Erzieher der Kitas bei der Weiterentwicklung alltagsintegrierter sprachlicher Bildung.

Andreas Lenz, Bundestagsabgeordneter der CSU, hat die Neuigkeit nun bekannt gegeben: "Ich freue mich, dass mit der zweiten Förderwelle drei Kitas aus dem Landkreis Ebersberg unterstützt werden. Hiervon profitieren vor allem auch Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien oder Kinder mit Migrationshintergrund. Der frühe Erwerb sprachlicher Kompetenzen ist für den weiteren Lebensweg aller Kindern von großer Bedeutung." Unter http://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/ sind weitere Informationen über das Bundesprogramm aufgeführt.