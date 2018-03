16. März 2018, 21:54 Uhr Entscheidung fällt in Kürze Große Pläne, großer Ärger

Die Eigentümer des Rossinizentrums in Vaterstetten tragen ihre Differenzen um die Zukunft des Gebäudekomplexes mittlerweile vor Gericht aus

Von Wieland Bögel, Vaterstetten

Zu wenig los sei im Rossinizentrum, so eine in der Großgemeinde oft gehörte Klage. Tatsächlich ist es dort, wenn nicht gerade die Schüler von nebenan Mittagspause haben, eher ruhig. Hinter den Kulissen des Wohn- und Geschäftskomplexes dagegen ist derzeit sehr viel los. Unter den Eigentümern ist ein Streit über die Zukunft des Zentrums eskaliert, der mittlerweile sogar vor Gericht ausgetragen wird. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob das gut vier Jahrzehnte alte Gebäude erhalten oder abgerissen und größer wieder aufgebaut werden soll.

Dazu ist allerdings eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich, denn aktuell ist auf dem Grundstück nur ein Gebäude in der Größe des Rossinizentrums zulässig. Und um diese Bebauungsplanänderung, genauer darum, wer diese bezahlen soll, wird derzeit vor dem Ebersberger Amtsgericht gestritten. Konkret geht es um die Rechtmäßigkeit eines Beschlusses, der auf einer Eigentümerversammlung gefallen war. Darin wurde festgelegt, dass die Rossini-Besitzer sich an den Kosten, die für die Änderung des Bebauungsplanes anfallen, bis zu einer Höhe von 75 000 Euro beteiligen.

Allerdings fiel dieser Beschluss nicht einstimmig, dagegen gestimmt hatte unter anderem Sonja Löffelhardt, die eine Wohnung in dem Komplex besitzt - und vehement gegen dessen Abriss und Neubau ist, wie sie auf Nachfrage erklärt. Darum wolle sie für eine Vorbereitung desselben, also den geänderten Bebaungsplan, auch kein Geld ausgeben. Sie reichte daher Klage beim Amtsgericht ein, um die Rücknahme des Beschlusses zu erreichen. Die Chancen dafür, das legte der erste Verhandlungstermin nahe, stehen alles andere als schlecht. Zwar fällt das Gericht seine endgültige Entscheidung erst am kommenden Donnerstag, der Richter hat allerdings bereits klar gemacht, wie diese aller Wahrscheinlichkeit ausfallen wird: Für den von Löffelhardt kritisierten Beschluss sehe er "keine Beschlusskompetenz" der Eigentümerversammlung - sprich, diese hätte nie für eine Übernahme der Planungskosten votieren dürfen.

Für manchen kleinen Laden im Rossinizentrum laufen die Geschäfte nicht schlecht. (Foto: Christian Endt)

Bleibt das Gericht in seinem Urteil bei dieser Auffassung, dürften sich die Pläne für den Umbau des Rossinizentrums auf absehbare Zeit erledigt haben. Danach schien es im vergangenen Dezember schon einmal auszusehen. In einem Brief an Bürgermeister Georg Reitsberger, die Fraktionen im Gemeinderat und die Anlieger teilten sechs Eigentümer des Rossinizentrums mit, sie würden sich von dem Neubauprojekt "verabschieden". Grund dafür sei, "dass die komplett unterschiedlichen Wünsche und Gedanken der Gemeinde, des Bauinvestors und der 17 Eigentümer nicht unter einen Projektmantel zu bringen sind". Darum wünsche man keine weiteren Beratungen mit dem Bauamt, so die Unterzeichner - darunter auch Sonja Löffelhardt.

Widerspruch kam damals von Miteigentümer Herbert Scheuerer, einem entschiedenen Befürworter des Neubaus und Eigentümer gut eines Viertels des Rossinizentrums. Ein Neubau sei nach wie vor möglich, so Scheuerer damals - und auch heute ist er, trotz absehbarer Niederlage vor Gericht, von den Neubauplänen überzeugt: "Das bedeutet nicht, dass wir das Vorhaben grundsätzlich aufgeben." Nur müsse man sich eben andere Wege suchen. So sei es durchaus denkbar, dass eine Interessengemeinschaft von Eigentümern auf eigene Kosten eine Änderung des Bebauungsplanes voranbringt. Was zwar möglich ist, aber noch nicht das Problem löst, dass für den Bau selbst, die Zustimmung aller Eigentümer nötig ist. Hier müsse man einfach Geduld haben, sagt Scheuerer, irgendwann "kommt vielleicht der Moment, wo alle Eigentümer dabei sind".

Scheuerer setzt hier zum einen auf einen Generationenwechsel bei den Besitzern, vor allem aber auf die Kosten anstehender Sanierungen. Um diese soll es auf einer der kommenden Mitgliederversammlungen gehen, wie hoch der Finanzbedarf für die Reparaturen ausfallen könnte, soll ein Experte ermitteln. Selbst wolle er darüber als Nicht-Fachmann zwar nicht spekulieren, sagt Scheuerer, zitiert dann aber das Schreiben eines Anwaltes, der mit der Sache befasst war und die Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen auf bis zu eine Million Euro schätzt. Eine Summe, die dann eben auf alle Anteilseigner umgelegt werden müsste - während bei einem Neubau alle Eigentümer Profit machen würden: Letztlich gehe es um die Frage, so Scheuerers Fazit, ob man "hohe Wertsteigerung oder hohe Kosten" wolle.

Insgesamt könnte im Rossinizentrum mehr los sein. Darüber, ob man das Gebäude am besten gleich abreißt, ist ein Streit unter den Eigentümern entbrannt. (Foto: Christian Endt)

Was insgesamt sicherlich richtig ist - allerdings je nach Größe der Anteile sehr unterschiedlich ins Gewicht fällt. Löffelhardt etwa sagt, sie gehe weder davon aus, für ihre rund 1,35 Prozent des Rossinizentrums plötzlich ruinöse Sanierungskosten stemmen zu müssen, noch damit, im Falle des Neubaus über Nacht reich zu werden. Eine Ansicht, die - zumindest legt das der offene Brief vom Dezember nahe - besonders die Inhaber kleinerer Einheiten im Zentrum teilen. Denn für die Eigentümer von Wohnungen oder kleinerer Läden - die im Gegensatz zu dem vor einigen Jahren geschlossenen Supermarkt durchaus funktionieren - bedeutete ein Abriss zunächst einmal einige Jahre Verzicht, auf Miete oder Geschäftseinnahmen oder gar auf die eigene Unterkunft.

Letzteres könnte manchen aber sogar ohne Abriss drohen, sagt zumindest Löffelhardt. Sie wirft den Befürwortern des Neubaus vor, dessen Gegner notfalls enteignen lassen zu wollen. Hintergrund ist die vorläufige Tagesordnung einer kommenden Miteigentümerversammlung. Dort soll unter anderem über eine Abmahnung gegen Löffelhardt beraten werden. Laut Satzung der Eigentümervereinigung der erste Schritt zur zwangsweisen Veräußerung der Anteile eines Eigentümers, der seinen Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft in schwerwiegender Weise nicht nachgekommen ist.

Was auf Löffelhardt eindeutig zutreffe, sagt Scheuerer, der den Tagesordnungspunkt auf der Agenda wissen will. Allerdings nicht wegen der Weigerung, sich an den Planungskosten zu beteiligen, sondern weil die Miteigentümerin daran schuld sei, dass das Rossinizentrum seit Anfang März ohne Verwalter auskommen muss. Dieser habe nämlich fristlos gekündigt, nachdem er von Löffelhardt auf der vergangenen Eigentümerversammlung massiv und grundlos verbal angegriffen worden sei. Dadurch sei den andern Eigentümern definitiv ein Schaden entstanden, so Scheuerer. Das Gegenteil sei der Fall, meint dagegen Löffelhardt, durch den Weggang des Verwalters sei sogar Schaden abgewendet worden. Denn dieser habe gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen, indem er der Sache der Abrissbefürworter das Wort geredet habe. Sollte die Versammlung dem Antrag stattgeben, kündigt sie bereits rechtliche Schritte dagegen an.

Wie es nun im Rossinizentrum weitergeht, ist offen - sicher scheint nur, dass in absehbarer Zeit dort nicht neu gebaut wird. Davon geht sogar Neubaubefürworter Scheuerer aus, er kann sich durchaus vorstellen, dass noch zu zehn Jahre vergehen, bis sich alle Eigentümer überzeugen lassen. Weiter für den Neubau aktiv werben wolle er aber in nächster Zeit nicht, "wir wollen Ruhe einkehren lassen", diesmal auch hinter den Kulissen.