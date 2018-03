15. März 2018, 21:53 Uhr Emmering Hot and funky

Fun Can Do!, Funk-Rock-Band aus Ebersberg, gibt eines ihrer wenigen Konzerte im Landkreis: Am Samstag, 17. März, um 19.30 Uhr spielt sie im Gasthof Bichler in Emmering. Geboten sein wird ein wilder Mix aus den genialsten Songs der vergangenen 40 Jahre von so großartigen Musikern wie Bill Withers, Stevie Wonder, Herbie Hancock, Dumpstaphunk, Johnny G. Watson, Frank Zappa, Prince und vielen mehr - alles nach eigener Rezeptur "hot and funky" zubereitet, garniert mit groovigen "Selfmades". Wie immer darf heftig getanzt werden!