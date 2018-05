27. Mai 2018, 23:02 Uhr Einsatz der Bundespolizei Migranten im Güterzug aus Verona

Am Samstagvormittag wurden in Zorneding drei Migranten aufgegriffen, die laut Bundespolizei zuvor unerlaubt mit dem Güterzug aus Verona in die Bundesrepublik eingereist waren. Die Bundespolizei war gegen 11 Uhr darauf aufmerksam gemacht worden, dass zwei Personen offenbar afrikanischer Herkunft in Grafing-Bahnhof aus einem Güterzug ausgestiegen seien und eine dritte Person sich noch im Zug befinde. In Zorneding wurden schließlich alle drei aufgegriffen: eine 26-jährige hochschwangere Frau in der Nähe des Güterzugs, der in Zorneding angehalten worden war, ein 25-Jähriger und ein 23-Jähriger in der S-Bahn Richtung München, in die die beiden in Grafing-Bahnhof eingestiegen waren. Die hochschwangere Frau wurde zunächst in eine Klinik gebracht, sie hatte angegeben, beim Abstieg vom Güterzug auf den Bauch gefallen zu sein. Zu größeren Beeinträchtigungen im Zug- und S-Bahnverkehr kam es nicht; teilweise wurde laut Polizei auf Sicht gefahren. Im Einsatz befand sich auch ein Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim. Die Sachbearbeitung hat die Landespolizei übernommen.