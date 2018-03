19. März 2018, 22:00 Uhr Ein Klassiker mal anders Eine Odyssee durch die "Odyssee"

Am Donnerstag, 21. März, kommt Stefan Merkle zu Besuch in die Turmstube der Stadthalle in Grafing. Ist es eine Lesung? Ist es ein Vortrag? Man kann Merkles Stil nicht genau einordnen, fest steht nur: Er unternimmt eine Reise durch einen altbekannten Text, die viele neue Facetten aufzeigt. Dass es Homer war, der die Abenteuer des Odysseus aufgeschrieben hat, weiß jeder. Was aber Homer alles erzählt und, vor allem, wie er es tut, das wissen viele nicht. Merkle, Dozent für alte Sprachen und Literatur an der LMU, stellt die "Odyssee" mit einem Augenzwinkern vor, von Anfang bis Ende, in Worten, Bildern und Tönen. Auf Deutsch und auf Bairisch. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.