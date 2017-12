27. Dezember 2017, 22:12 Uhr Ehrenamtskarten Antragsschluss









Wer ehrenamtlich viel aktiv ist und deshalb gerne die Ehrenamtskarte beantragen möchte, die etliche Vergünstigungen sichern kann, sollte bald tätig werden: Am Freitag, 12. Januar, ist Antragsschluss für die nächste Ausgaberunde der bayerischen Ehrenamtskarte, wie das Landratsamt mitteilt. Antragsformulare erhalten Interessierte im Landratsamt Ebersberg per E-Mail mit der Adresse demografie@lra-ebe.de oder telefonisch unter der Nummer (08092) 82 33 97. Vereine können einen Sammelantrag nutzen, der ebenfalls unter diesen Kontaktdaten erhältlich ist. Seit ihrer Einführung im Landkreis Ebersberg im November 2015 sind insgesamt 960 Ehrenamtskarten ausgestellt worden. Ehrenamtliche aus den verschiedensten Bereichen haben sie beantragt, etwa von den Freiwilligen Feuerwehren, dem Bayerischen Roten Kreuz, den Tafeln oder den Gebirgstrachtenerhaltungsvereinen. Für die Ausgabetermine im Mai und Juli enden die Antragsfristen am 13. April beziehungsweise 13. Juli 2018.