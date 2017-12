28. Dezember 2017, 21:52 Uhr Ebersberg Noch mehr Einbruchsversuche









Die Einbrecher, die an den Weihnachtsfeiertagen in Ebersberg unterwegs waren, wollten offenbar in noch mehr Häuser eindringen als ursprünglich vermutet. Nach Pressemeldungen über einen Einbruch und zwei Einbruchsversuche haben sich zwei weitere Anwohner des Sarreiterwegs bei der Polizei gemeldet, auch sie hatten Hebelansätze an den Terrassentüren entdeckt. In die Anwesen gelangen die Einbrecher laut Polizei allerdings nicht, es entstand jeweils nur ein Sachschaden von etwa 50 Euro an den Terrassentüren. Die Polizeiinspektion Ebersberg, Telefon (08092) 82 68-0, hofft nun auf sachdienliche Hinweise.