8. Januar 2018, 21:49 Uhr Ebersberg Landratsamt beklagt Insel-Missbrauch









Die Wertstoffinseln im Landkreis werden offenbar immer öfter als Mülldeponie für Gewerbeabfälle missbraucht. Zumindest hat man im Landratsamt diese Einschätzung gewonnen, die Abteilung Abfallwirtschaft hat nun eine Mitteilung an die Gewerbetreibenden im Landkreis veröffentlicht. Darin wird eine deutliche Verschlechterung der Situation an den Wertstoffinseln beklagt. Ein Grund dafür sei "die wachsende Bedeutung des Versandhandels", dadurch sei der Anteil sperriger Kartonagen im Altpapier ebenfalls stark gewachsen. Auch Leichtverpackungen, Kunststoffe und Metall hätten Mengen erreicht, die oftmals die Kapazitäten der Wertstoffsammelstellen überforderten, mit der Folge, dass die Entsorger mit der Leerung der Behälter nicht mehr hinterherkommen. Das Landratsamt weist Gewerbetreibende darauf hin, "dass die Wertstoffinseln den Privathaushalten vorbehalten sind". Gewerbebetriebe können aber, wenn sie an die gemeindliche Hausmüllabfuhr angeschlossen sind, Verkaufsverpackungen und Druckerzeugnisse über das Entsorgungszentrum "An der Schafweide" in Ebersberg, sowie am gemeindlichen Wertstoffhof kostenlos entsorgen.