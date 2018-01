7. Januar 2018, 22:05 Uhr Ebersberg Hundetoilette beschädigt









Vielleicht waren ja keine Tüten mehr in dem Spender? Was allerdings auch kein Grund dafür wäre, dass in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar eine Hundetoilette beschädigt worden ist, die an einem Feld- und Wanderweg zwischen Hörmannsdorf und Aßlkofen steht. Aufgrund der Beschädigungen muss von Vandalismus ausgegangen werden. Bei sachdienlichen Hinweisen melden sich Zeugen bitte bei der Polizeiinspektion Ebersberg unter der Telefonnummer (08092) 82680.