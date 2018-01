1. Januar 2018, 21:47 Uhr Ebersberg Einsatz für die Integration









In Ebersberg wird 2018 eine hauptamtliche Stelle gefördert

Das Sozialministerium fördert im kommenden Jahr eine Stelle für einen hauptamtlichen Integrationslotsen im Landkreis Ebersberg. Bis zu 60 000 Euro gibt es für diesen Zweck. Der Kreis nimmt damit an einem bayernweiten Projekt teil. "Bayern ist das Land der gelingenden Integration. Dazu tragen vor allem auch die vielen ehrenamtlichen Helfer überall im Freistaat bei. Sie leisten hier Großartiges. Wir lassen sie bei dieser Aufgabe aber nicht allein. Mit unseren hauptamtlichen Integrationslotsen stellen wir den Ehrenamtlichen kompetente Ansprechpartner in ihren Heimatlandkreisen zur Seite. Ich freue mich, dass auch der Landkreis Ebersberg wieder mit dabei ist", so Ministerin Emilia Müller (CSU) in einer Pressemitteilung.

Die Integrationslotsen sind auf kommunaler Ebene tätig und wirken als Koordinatoren und Netzwerker. Sie unterstützen, informieren und schulen die Ehrenamtlichen des jeweiligen Landkreises zu allen Belangen der Integration. Von 2018 an umfasst ihr Angebot zusätzlich den Themenkreis Asyl. Die Integrationslotsen decken damit künftig auch die Aufgaben der bisherigen Ehrenamtskoordinatoren Asyl mit ab. Einen solchen Ehrenamtskoordinator gibt es auch bisher schon im Landkreis Ebersberg, Alexander Feldmann hat im April 2017 diese Aufgabe übernommen. Er wird sich auch künftig dem Bereich Asyl widmen, der Kreistag hat bereits die Ausweitung seines Aufgabenbereichs beschlossen. Unter anderem soll Feldmann 2018 verstärkt Flüchtlinge bei der Wohnungssuche unterstützen.