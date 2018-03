4. März 2018, 22:02 Uhr Ebersberg Bahnschranke demoliert

Dass die Ampel bereits Rotlicht zeigte und sich die Schranken schlossen, hat am Samstagnachmittag einen Lkw-Fahrer in Oberndorf offensichtlich nicht abgeschreckt: Wie die Polizei mitteilt, wollte er mit seinem Sattelzug den Übergang dennoch passieren. Als Folge wurde die Schrankenanlage komplett beschädigt. Der rumänische Lkw-Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 350 Euro für den begangenen Verstoß hinterlegen. Der Zugverkehr wurde laut Polizei nicht gefährdet.