7. Juni 2018, 22:03 Uhr Dynamisches Trio Lustvolle Saitensprünge

Weltmusik - oder ein "Feuerwerk voll Temperament, Sehnsucht und Dynamik" - kann man am Samstag, 9. Juni, in der Glonner Schrottgalerie mit zwei Geigern und einem Gitarristen erleben: Zu Gast ist das Trio Balkandina, bestehend aus Regine Noßke, Violinen, Viola, Guitarron, Martin Deubel, Violine, Tarbuka, Ukulele, Gesang und Martin Ruppenstein, Gitarren, Bombo, Gesang. Was sie gemeinsam machen, klingt "mal ausgefallen, mal eigenwillig, vor allem aber lustvoll, überwiegend bar jeder Konvention, überschäumend und zuweilen auch schon mal recht melancholisch". Los geht's um 20 Uhr, Reservierungen sind nur online möglich.