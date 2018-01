22. Januar 2018, 15:32 Uhr Demonstration in Grafing Klare Haltung









120 Menschen sind am Samstagmittag auf dem Hans-Eham-Platz in Grafing zu einer Kundgebung gegen den zunehmenden Umweltfrevel zusammen gekommen. Die Teilnehmer folgten einem Aufruf der Grafinger Grünen. Ihre Botschaft teilten die Demonstranten auf der friedlichen Protestaktion mit Schildern mit. Unter dem Motto "Wir haben es satt!" sprachen sie sich gegen den Rückgang der Bauernbetriebe aus, sie kritisierten das Artensterben in der Tierwelt, "den Raubbau an der Natur" und "massive Umweltzerstörungen".