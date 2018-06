6. Juni 2018, 22:00 Uhr Crossover und Austropop Kultur im Stadl

Die Scheune mit Mehrwert öffnet wieder ihr Tor: An diesem Wochenende beginnen die Stadlkulturtage in Ottersberg. Den Auftakt machen am Samstag, 9. Juni, die Nou-Well Cousines

zu drei Vierteln dem Suppentopf der berühmt-berüchtigten Musikerfamilie Well entsprungen. Was die Cousinen Maria und Maresa, Cousin Matthias und ihr Kompagnon Alexander Maschke fabrizieren, ist nicht die "haute cuisine" des Gaumens, sondern der Musik: ein spritziges Crossover von Volksmusik über freche Lieder bis hin zu klassischen Stücken. Weiter geht's am Sonntag, 10. Juni, mit Austria 4 plus: Unter dem Titel "Eing'schenkt und aufg'wärmt" sind Peter Reisser, Richard Putzinger und Stefan Leonhardsberger aus Österreich sowie Martin Schmid aus Augsburg und Stefan Pellmaier aus Freising unterwegs zum Gipfel der Austropop-Seligkeit, den Rucksack prall gefüllt mit altbekannten Liedern von Wolfgang Ambros, Georg Danzer, STS, Ludwig Hirsch, Rainhard Fendrich und vielen anderen. Einlass und Bewirtung ist jeweils von 18.30 Uhr an, Beginn um 20.15 Uhr. Das Kulturstadl am Selmerhof, An der Leiten 23, liegt zwischen Poing und Pliening. Karten gibt's beim Buchladen im Poinger City Center oder beim Zapf-Musik-Konzertbüro unter (08121) 77 27 47 sowie per Mail an info@zapf-musik.de.