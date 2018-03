8. März 2018, 21:56 Uhr Bürgermeister für Baiern Martin Riedl soll Rathauschef werden

Mit großer Mehrheit haben die Bairer am Mittwochabend Martin Riedl als Kandidat für die Bürgermeisterwahl im Mai nominiert. Bei der Veranstaltung im Wirtshaus in Netterndorf gab es auch keine Gegenkandidaten. Von den genau 100 anwesenden Stimmberechtigten bekam Riedl 93 Stimmen: "Ich kann sehr zufrieden sein", so der 43-Jährige zu diesem Ergebnis. Die Wahl eines Nachfolgers für Josef Zistl außerhalb des Turnus ist nötig, weil der 68-jährige Amtsinhaber aus Altersgründen früher aufhört. Die Wahl findet am 13. Mai statt, schon Anfang Juni soll der neue Bürgermeister seine Arbeit im Rathaus aufnehmen. Riedl ist bereits jetzt Zweiter Bürgermeister, er ist seit 2014 im Gemeinderat vertreten.