15. März 2018, 21:53 Uhr Bruck Ländliche Lust

Der Radfahrerverein Alxing spielt auch Theater: Nun präsentiert er den "Weibernarr", ein ländliches Lustspiel in drei Akten von Hans Stöckl. Es geht darin freilich um jede Menge Herzensangelegenheiten, doch zum Schluss, so viel sei verraten, löst sich bei Blasmusik alles zu einem guten Ende auf. Gespielt wird im Alxinger Gemeindesaal am Samstag und Sonntag, 17./18. März, um 20 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an. Karten gibt's bei der Metzgerei Heimann sowie der Genossenschaftsbank Alxing-Bruck.