21. März 2018, 22:00 Uhr Bonne anniversaire Charles Gounod zur Passion

Ganz im Zeichen des 200. Geburtstags des französischen Komponisten und Organisten Charles Gounod steht das diesjährige Passionskonzert der Kantorei der Petrikirche Baldham. Es findet statt am Palmsonntag, 25. März, und beginnt um 17 Uhr. Gounods 1891 verfasstes "Requiem in C" in der Fassung für Chor, Solisten und Orgel bildet den Kern des Konzerts. Instrumentalwerke von Bach, mit dem sich Gounod intensiv beschäftigte, und von Mendelssohn, mit dem er eng befreundet war, umrahmen das eingängige und spannende Chorstück. Die Leitung liegt in den Händen von Cornelia Kapsner, darüber hinaus wirken mit: Sopranistin Annette Birg, Altistin Lisa Lehmann, Tenor Simon Moll und Leonhard Iberl, Bass und Cello. Korbinian Kapsner und Marion Kaßberger sind an der Orgel zu hören. Der Eintritt in die Petrikirche ist frei, um Spenden wird allerdings gebeten.